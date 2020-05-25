Приумножаем семейные финансы: прямая трансляция на сайте kp.ru о том, как управлять деньгами
В среду, 27 мая, в 15.00 на сайте kp.ru пройдет онлайн-конференция на тему финансов и инвестирования (12+). Четыре эксперта расскажут о том, как приумножить семейный капитал.
• Не хватает денег до зарплаты. Как быть?
• Куда лучше вкладываться?
• Инвестируя в недвижимость, не переплачивать посредникам – возможно ли это?
Задать эти и другие вопросы можно во время трансляции.
Спикеры:
Василий Кроеров
Сертифицированный финансовый советник
8 (800) 201-97-39 (бесплатный звонок)
Олег Карташов
Эксперт, блогер
Максим Темченко
Создатель «Клуба Миллионеров», одной из крупнейших русскоязычных сетей школ финансовой грамотности в мире
Книга Максима Темченко в подарок
8 (800) 302-21-90
Александр Чеметов
Эксперт по личным финансам
e-mail Vice@list.ru