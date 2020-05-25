Приумножаем семейные финансы: прямая трансляция на сайте kp.ru о том, как управлять деньгами

25 Май 2020 2020-05-25T16:13:12+03:00

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В среду, 27 мая, в 15.00 на сайте kp.ru пройдет онлайн-конференция на тему финансов и инвестирования (12+). Четыре эксперта расскажут о том, как приумножить семейный капитал.

• Не хватает денег до зарплаты. Как быть?

• Куда лучше вкладываться?

• Инвестируя в недвижимость, не переплачивать посредникам – возможно ли это?

Задать эти и другие вопросы можно во время трансляции.

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Спикеры:

Василий Кроеров

Сертифицированный финансовый советник

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Олег Карташов

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Создатель «Клуба Миллионеров», одной из крупнейших русскоязычных сетей школ финансовой грамотности в мире

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