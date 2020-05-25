2020-05-25T18:51:09+03:00
Общество

В Татарстане Волга затопила 60 садовых участков в Зеленодольском районе

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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На месте работают сотрудники МЧС ТатарстанаНа месте работают сотрудники МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В Зеленодольском районе республики в поселке городского типа Васильево отмечено повышение уровня грунтовых вод. Это напрямую связано с высокой водностью на Куйбышевском водохранилище.Все это стало причиной затопления сразу 60 дачных и садовых участков СНТ «Ял» и «Малахит».

- В СНТ «Ял» находятся всего 100 садовых участков, в зону подтопления попали 20, из них 3 заброшенные, - сообщили в МЧС Татарстана. - В СНТ «Малахит» находятся всего 230 садовых участков, в зону подтопления попали 40, из них 5 заброшенные.

На месте ведут наблюдение сотрудники чрезвычайного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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