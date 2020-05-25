25 Май 2020 2020-05-25T13:59:51+03:00

Прослушать важную информацию о поступлении в КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева и задать интересующие вопросы можно будет во вторник, 26 мая, в 11.00 (МСК)

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Во вторник, 26 мая 2020 года, в 11.00 состоится вебинар для выпускников СПО.

В рамках вебинара вы сможете узнать ответы на следующие вопросы:

– Как поступить в универ после колледжа, техникума или училища?

– Поступать только по своей профессии/специальности или можно выбрать новую?

– На какой курс можно поступить?

– Возможно ли обучение по ускоренной программе?

– Какие экзамены надо сдавать?

– Нужно ли сдавать ЕГЭ?

– Можно ли зачесть результаты ЕГЭ, если сдавал их перед поступлением в СПО?

– Как подготовиться ко внутренним испытаниям в вузе?

Кроме того, у вас будет возможность задать свои вопросы и получить ответы прямо во время вебинара, либо вам ответят в личные сообщения/директ.

Трансляция будет производиться через официальные аккаунты КНИТУ-КАИ:

• ВКонтакте

• Instagram

Информация с сайта КНИТУ-КАИ

Если вы уже определились, что ваша будущая специальность будет связана с внедрением и эксплуатацией инновационного телекоммуникационного оборудования, информационных систем; обеспечением защиты информации; разработкой норм и требований к технологическим процессам обмена информации, то

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» (УНЦ «АЙТИКОМ») КНИТУ-КАИ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА приглашает вас для получения высшего образования заочно в ускоренные сроки!

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки: 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Профиль подготовки «Фиксированные сети связи широкополосного доступа»

Профиль открыт в 2016 г.

Специалисты готовятся для предприятий телекоммуникационной отрасли, операторов и провайдеров связи.

Наши выпускники работают у крупнейших операторов Республики Татарстан (ПАО «Таттелеком», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон») и в управлениях связи предприятий РТ (ОАО «Международный аэропорт «Казань», ПАО «Казаньоргсинтез», ГТРК «Татарстан»).

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки: 12.04.03 - Фотоника и оптоинформатика

Программа «Физика и техника радиофотонных систем»

Профиль открыт в 2018 г.

Вид деятельности: инженер-исследователь волоконно-оптических, квантовых и радиофотонных систем связи

Специалисты готовятся для телекоммуникационных научно-исследовательских предприятий ВПК.

Заявку о поступлении на данные направления отправьте на e-mail: OGMorozov@kai.ru

Укажите:

• фамилию, имя и отчество

• телефон и e-mail

• выбранное направление подготовки бакалавриата или магистратуры

Мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.