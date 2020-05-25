ВЕБИНАР ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СПО!
Во вторник, 26 мая 2020 года, в 11.00 состоится вебинар для выпускников СПО.
В рамках вебинара вы сможете узнать ответы на следующие вопросы:
– Как поступить в универ после колледжа, техникума или училища?
– Поступать только по своей профессии/специальности или можно выбрать новую?
– На какой курс можно поступить?
– Возможно ли обучение по ускоренной программе?
– Какие экзамены надо сдавать?
– Нужно ли сдавать ЕГЭ?
– Можно ли зачесть результаты ЕГЭ, если сдавал их перед поступлением в СПО?
– Как подготовиться ко внутренним испытаниям в вузе?
Кроме того, у вас будет возможность задать свои вопросы и получить ответы прямо во время вебинара, либо вам ответят в личные сообщения/директ.
Трансляция будет производиться через официальные аккаунты КНИТУ-КАИ:
• ВКонтакте
Информация с сайта КНИТУ-КАИ
Если вы уже определились, что ваша будущая специальность будет связана с внедрением и эксплуатацией инновационного телекоммуникационного оборудования, информационных систем; обеспечением защиты информации; разработкой норм и требований к технологическим процессам обмена информации, то
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» (УНЦ «АЙТИКОМ») КНИТУ-КАИ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА приглашает вас для получения высшего образования заочно в ускоренные сроки!
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки: 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Профиль подготовки «Фиксированные сети связи широкополосного доступа»
Профиль открыт в 2016 г.
Специалисты готовятся для предприятий телекоммуникационной отрасли, операторов и провайдеров связи.
Наши выпускники работают у крупнейших операторов Республики Татарстан (ПАО «Таттелеком», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон») и в управлениях связи предприятий РТ (ОАО «Международный аэропорт «Казань», ПАО «Казаньоргсинтез», ГТРК «Татарстан»).
МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки: 12.04.03 - Фотоника и оптоинформатика
Программа «Физика и техника радиофотонных систем»
Профиль открыт в 2018 г.
Вид деятельности: инженер-исследователь волоконно-оптических, квантовых и радиофотонных систем связи
Специалисты готовятся для телекоммуникационных научно-исследовательских предприятий ВПК.
Заявку о поступлении на данные направления отправьте на e-mail: OGMorozov@kai.ru
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