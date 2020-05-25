В одном из домов Набережных Челнов выявлено сразу три очага заболевания коронавирусом
Сейчас под медицинским наблюдением в Набережных Челнах находятся 566 человек. С начала пандемии в городе коронавирусом заразились 395 человек, 109 из которых уже выздоровели, трое - скончались.
Очаги заражения были выявлены в многоквартирных домах.
- В одном только многоквартирном доме с одним подъездом мы имеем три очага заболевания. Поэтому, коллеги, я прошу на обработку лифтов, лестничных площадок обратить особое внимание. Мы продолжаем работу на предприятиях и организациях, в которых, к сожалению, выявляются очаги заболевания, - заметил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.
Отметим, что сейчас в стационарах Набережных Челнов лечатся 50 человек с COVID-19, у шести из них состояние тяжелое из-за сопутствующих заболеваний. Остальные зараженных находятся дома с легкой или бессимптомной формой течения болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU