2020-05-25T17:39:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В одном из домов Набережных Челнов выявлено сразу три очага заболевания коронавирусом

С начала пандемии в городе заразились 395 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Сейчас под медицинским наблюдением в Набережных Челнах находятся 566 человек. С начала пандемии в городе коронавирусом заразились 395 человек, 109 из которых уже выздоровели, трое - скончались.

Очаги заражения были выявлены в многоквартирных домах.

- В одном только многоквартирном доме с одним подъездом мы имеем три очага заболевания. Поэтому, коллеги, я прошу на обработку лифтов, лестничных площадок обратить особое внимание. Мы продолжаем работу на предприятиях и организациях, в которых, к сожалению, выявляются очаги заболевания, - заметил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.

Отметим, что сейчас в стационарах Набережных Челнов лечатся 50 человек с COVID-19, у шести из них состояние тяжелое из-за сопутствующих заболеваний. Остальные зараженных находятся дома с легкой или бессимптомной формой течения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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