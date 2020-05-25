2020-05-25T15:07:39+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во время аварии погиб не пристегнутый водитель

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в автоградеАвария произошла в автоградеФото: МВД по РТ
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Смертельная авария произошла 24 мая в 11.40 на перекрёстке улиц Моторная и Ремонтный проезд в Набережных Челнах. Как уже установили сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, 37-летний водитель иномарки «БМВ» при повороте налево, по предварительным данным, не уступил дорогу и врезался во встречный автомобиль «Рено».

В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получил 28-летний водитель автомобиля «Рено». Он проигнорировал ремни безопасности.

- По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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