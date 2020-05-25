В Казани откроют еще один госпиталь для лечения зараженных коронавирусом
Об этом заявил замминистра здравоохранения Татарстана - начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков
Лечить инфицированных начнут в больнице №16.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стало известно, что больнице №16 в Казани в скором времени начнут лечить зараженных коронавирусом. Об этом в понедельник, 16 мая, во время городского штаба по борьбе с инфекцией сообщил замминистра здравоохранения Татарстана - начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Он также заметил, что в апреле текущего года смертность от пневмонии снизилась по сравнению с тем же периодов в 2018 и 2019 годах. Эффективность лечения он объяснил ее централизацией в центральном округе.
ИСТОЧНИК KP.RU