В Казани откроют еще один госпиталь для лечения зараженных коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T13:47:46+03:00

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Стало известно, что больнице №16 в Казани в скором времени начнут лечить зараженных коронавирусом. Об этом в понедельник, 16 мая, во время городского штаба по борьбе с инфекцией сообщил замминистра здравоохранения Татарстана - начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он также заметил, что в апреле текущего года смертность от пневмонии снизилась по сравнению с тем же периодов в 2018 и 2019 годах. Эффективность лечения он объяснил ее централизацией в центральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU