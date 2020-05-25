2020-05-25T15:59:01+03:00
Общество

Казанская "пятерка" станет самым длинным трамвайным маршрутом в России

Протяженность составит 34 километра
Владимир КРУПСКИЙ
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Завершить работы планируется до конца лета.Завершить работы планируется до конца лета.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани продолжается строительство Большого казанского кольца (БКК). На участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская в этом году планируется завершить работы и закольцевать трамвайный маршрут. Общая протяженность кольцевого трамвайного маршрута составит 34 километра – это будет самый длинный трамвайный маршрут в России.

- Общая протяженность кольцевого трамвайного маршрута составит 34 километра. Это будет самый длинный трамвайный маршрут в России, он пройдет по территории шести районов города, решая проблему транспортной доступности многих объектов, востребованных жителями, - сообщил заместитель руководителя Исполкома – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Напомним, строительство первого этапа Большого казанского кольца стартовало в июле 2019 года на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская, где возводится четырехполосная дорога протяженностью 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе и подземным переходом. Второй этап строительства на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая стартовал в марте. Протяженность участка составляет 1,22 километра. Четырехполосная дорога запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами в каждом направлении. Ввод участка протяженностью 700 м запланирован в 2020 году, а участка протяженностью 522 метра – в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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