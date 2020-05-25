В Татарстане во время пожара спасли бабушку и ее 6-летнюю внучку

25 Май 2020 2020-05-25T16:56:42+03:00

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Пожар в двухэтажном доме на улице Слободской в поселке Пановка Высокогорского района республики начался в 4.44 в понедельник, 25 мая. Пожарных вызвали соседи, а сами побежали на помощь. Один из мужчин смог зайти в горящий дом и вывел со второго этажа испуганную шестилетнюю внучку хозяйки. Сама она сумела выбраться из дома через окно, разбив его.

- К прибытию первых пожарных подразделений кровля дома была объята огнем. Существовала угроза переноса огня на соседние дома, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пострадавшую женщину с ожогами и резаной раной руки передана работникам скорой помощи.

Общая площадь возгорания составила 144 квадратных метров.Дом выгорел почти полностью.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU