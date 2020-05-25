В Татарстане во время пожара спасли бабушку и ее 6-летнюю внучку
Пожар в двухэтажном доме на улице Слободской в поселке Пановка Высокогорского района республики начался в 4.44 в понедельник, 25 мая. Пожарных вызвали соседи, а сами побежали на помощь. Один из мужчин смог зайти в горящий дом и вывел со второго этажа испуганную шестилетнюю внучку хозяйки. Сама она сумела выбраться из дома через окно, разбив его.
- К прибытию первых пожарных подразделений кровля дома была объята огнем. Существовала угроза переноса огня на соседние дома, - сообщили в МЧС Татарстана.
Пострадавшую женщину с ожогами и резаной раной руки передана работникам скорой помощи.
Общая площадь возгорания составила 144 квадратных метров.Дом выгорел почти полностью.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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