Власти Чувашии потратят 47,7 миллиона рублей на защиту информации

25 Май 2020 2020-05-25T18:53:47+03:00

Подрядчик должен быть выполнить условия контракта в течении месяца со дня его заключения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специальные средства будут установлены на 8 тысячах компьютерах

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Стало известно, что власти Чувашии планируют приобрести средства защиты информации. На это из бюджета республики потратят 47,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, 7 725 средств от несанкционированного доступа установят на 8 тысячах компьютерах.

Подрядчик должен быть выполнить условия контракта в течении месяца со дня его заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU