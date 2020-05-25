Власти Чувашии потратят 47,7 миллиона рублей на защиту информации
Специальные средства будут установлены на 8 тысячах компьютерах
Подрядчик должен быть выполнить условия контракта в течении месяца со дня его заключения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что власти Чувашии планируют приобрести средства защиты информации. На это из бюджета республики потратят 47,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, 7 725 средств от несанкционированного доступа установят на 8 тысячах компьютерах.
Подрядчик должен быть выполнить условия контракта в течении месяца со дня его заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU