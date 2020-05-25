2020-05-25T13:14:49+03:00
Общество

"Это важная артерия для города": В Казани появится новая 6-полосная дорога

Она соединит Аметьевскую магистраль с проспектом Победы
Владимир КРУПСКИЙ
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Протяженность дороги - более 3 километров.Протяженность дороги - более 3 километров.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани оборудуют новую 6-полосную дорогу по Вознесенскому тракту. Проектирование новой магистрали уже началось. Она расположится в Советском районе на первом участке от Аметьевской магистрали до пр.Победы. Протяженность участка составляет 3,1 километра.

- В перспективе общая длина магистрали согласно новому Генплану составит порядка 10 километров. Массового отселения здесь не планируется, поскольку «коридор» под дорогу держится уже много лет, он не застраивался, - рассказал заместитель руководителя - председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

- Мы, наконец, начинаем в этом году проектировать Вознесенский тракт. Это отдельная важная артерия для города, выезд из Казани через насыщенный район, промышленную зону, через Азино-1 и Азино-2 на магистраль М-7. Дай Бог, в обозримом будущем мы приступим к реализации и этого важнейшего проекта для нашего города, для нашей транспортной системы, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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