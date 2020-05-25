"Это важная артерия для города": В Казани появится новая 6-полосная дорога

25 Май 2020 2020-05-25T13:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани оборудуют новую 6-полосную дорогу по Вознесенскому тракту. Проектирование новой магистрали уже началось. Она расположится в Советском районе на первом участке от Аметьевской магистрали до пр.Победы. Протяженность участка составляет 3,1 километра.

- В перспективе общая длина магистрали согласно новому Генплану составит порядка 10 километров. Массового отселения здесь не планируется, поскольку «коридор» под дорогу держится уже много лет, он не застраивался, - рассказал заместитель руководителя - председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

- Мы, наконец, начинаем в этом году проектировать Вознесенский тракт. Это отдельная важная артерия для города, выезд из Казани через насыщенный район, промышленную зону, через Азино-1 и Азино-2 на магистраль М-7. Дай Бог, в обозримом будущем мы приступим к реализации и этого важнейшего проекта для нашего города, для нашей транспортной системы, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU