2020-05-25T18:48:17+03:00
Происшествия

В Ульяновской области иномарка сбила 8-летнего велосипедиста

Мальчик был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
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За рулем “Хендай” находился 57-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 39 лет.За рулем “Хендай” находился 57-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 39 лет.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В субботу, 23 мая, в СНТ «Заречное» (Старомайнский район) 3 линия напротив 32 участка произошла авария. В 14.10 автомобиль “Хендай Элантра” наехал на 8-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки.

- В результате ДТП велосипедист госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Известно, что за рулем “Хендай” находился 57-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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