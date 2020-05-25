В Ульяновской области иномарка сбила 8-летнего велосипедиста

25 Май 2020 2020-05-25T18:48:17+03:00

За рулем “Хендай” находился 57-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 39 лет. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 мая, в СНТ «Заречное» (Старомайнский район) 3 линия напротив 32 участка произошла авария. В 14.10 автомобиль “Хендай Элантра” наехал на 8-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки.

- В результате ДТП велосипедист госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Известно, что за рулем “Хендай” находился 57-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU