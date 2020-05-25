В Ульяновской области автомобиль сбил лося, после чего оказался в кювете: пассажирка погибла на месте

25 Май 2020 2020-05-25T14:46:41+03:00

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В субботу, 23 мая, на 4 километре 100 метре автодороги “Матвеевка - Базарно-Мородвский Юрткуль” в Старомайнском районе произошла смертельная авария. В 21.21 автомобиль “ВАЗ-21074” сбил лося, который перебегал проезжую часть, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

На момент аварии в салоне отечественной легковушки находился 22-летний водитель и две пассажирки 17-ти и 16-ти лет. Первая девушка погибла на месте аварии, вторая - была госпитализирована, отмечает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU