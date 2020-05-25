В Казани после хлопка газа возбуждено уголовное дело
По факту хлопка газа в квартире на улице Волгоградской в Московском районе столицы Татарстана 25 мая в СУ СКР Татарстана возбудили уголовное дело. В результате ЧП пострадала 30-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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