2020-05-25T14:34:57+03:00
Происшествия

В Казани после хлопка газа возбуждено уголовное дело

По мнению следствия, все произошло из-за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

По факту хлопка газа в квартире на улице Волгоградской в Московском районе столицы Татарстана 25 мая в СУ СКР Татарстана возбудили уголовное дело. В результате ЧП пострадала 30-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане ищут 15-летнюю Дарью Мокееву
Приумножаем семейные финансы: прямая трансляция на сайте kp.ru о том, как управлять деньгами
Казанская "пятерка" станет самым длинным трамвайным маршрутом в России
В Набережных Челнах во время аварии погиб не пристегнутый водитель
В Ульяновской области автомобиль сбил лося, после чего оказался в кювете: пассажирка погибла на месте
В Казани после хлопка газа возбуждено уголовное дело
"Рамадан-2020 сделал нас родителями маленького чуда": “хрустальная” леди из Казани рассказала, как назвала своего новрожденного сына
ВЕБИНАР ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СПО!
В Казани откроют еще один госпиталь для лечения зараженных коронавирусом
"Это важная артерия для города": В Казани появится новая 6-полосная дорога
На 96 году жизни скончалась основатель музея истории Казанского университета Стелла Писарева
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Чувашии ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву
В Казани за смертельные побои разыскивают 32-летнего мужчину