2020-05-25T16:16:07+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут 15-летнюю Дарью Мокееву

Девушка пропала 17 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Поисковый центр"Фото: ПСО "Поисковый центр"
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В Татарстане начались активные поиски 15-летней Дарьи Мокеевой из Зеленодольска. Девушка ушла в неизвестном направлении 17 мая и пропала.

Известно, что Дарья ростом около 168 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. На момент пропажи на ней была синяя короткая джинсовая куртка, черная юбка и черные полуботинки.

Всех, кто видел эту девушку, просьба рассказать об этом по телефонам 112 или 8(967)46-64-911.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 88-летнего Геннадия Богоуславского из Казани, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Татарстане ищут 15-летнюю Дарью Мокееву
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