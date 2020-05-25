На 96 году жизни скончалась основатель музея истории Казанского университета Стелла Писарева

25 Май 2020 2020-05-25T12:44:23+03:00

Писарева проработала в созданном ею музее почти 40 лет [фото]

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В понедельник, 25 мая, стало известно о смерти основательницы музея истории Казанского университета (КФУ) Стеллы Писаревой. Женщине было 95 лет. Информацию об этом в соцсетях подтверждают сотрудники вуза.

Отметим, что Стелла Писарева была заслуженным работником культуры Татарстана и заслуженным сотрудников Казанского университета. В созданном ею музее она проработала почти 40 лет.

Фото: пресс-служба Казанского (Приволжского) Федерального университета

Чуть больше года назад скончался единственный сын Стеллы Владимировной известный врач-онколог - Владимир Муравьев.

ИСТОЧНИК KP.RU