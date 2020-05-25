2020-05-25T12:44:23+03:00
Общество

На 96 году жизни скончалась основатель музея истории Казанского университета Стелла Писарева

Писарева проработала в созданном ею музее почти 40 лет [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 мая, стало известно о смерти основательницы музея истории Казанского университета (КФУ) Стеллы Писаревой. Женщине было 95 лет. Информацию об этом в соцсетях подтверждают сотрудники вуза.

Отметим, что Стелла Писарева была заслуженным работником культуры Татарстана и заслуженным сотрудников Казанского университета. В созданном ею музее она проработала почти 40 лет.

Фото: пресс-служба Казанского (Приволжского) Федерального университета

Фото: пресс-служба Казанского (Приволжского) Федерального университета

Чуть больше года назад скончался единственный сын Стеллы Владимировной известный врач-онколог - Владимир Муравьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «УТРАТЫ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 96 году жизни скончалась основатель музея истории Казанского университета Стелла Писарева
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Чувашии ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву
В Казани за смертельные побои разыскивают 32-летнего мужчину
Пока все дома: 7 лайфхаков о ЗОЖ на удаленке
В Ульяновске спасатели помогли сове, которую атаковали вороны
В Татарстане пропал 88-летний пенсионер, который не ориентируется в пространстве
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту хлопка газа
В Казани запущены ежедневные рейсы теплоходов до Свияжска
В Казани произошел хлопок газа в пятиэтажке, пострадала женщина
В Татарстане после наезда на здание ТО автомобиль опрокинулся в кювет, водителя и пассажира зажало в салоне
В Ульяновске кот и собака забрались на козловой кран, обратно их спускали спасатели
В Набережных Челнах девушка "под наркотой" ошпарила себя и угрожала выпрыгнуть из окна
Президент Татарстана поздравил всех с праздником Ураза-байрам
В Чувашии водитель легковушки спровоцировал аварию, в которой пострадали трое детей и их мать
В Казани взорвавшаяся в СНТ граната напугала местных жителей
24 мая в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
К сентябрю в Казани после капремонта откроется одна из старейших спортшкол города
В Чебоксарах злоумышленник дважды проник в один и тот же чужой автомобиль
«Рубин» договорился продлить истекающие контракты игрокам
«Зенит-Казань» провел первую за два месяца тренировку
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на пенсионерку
В Челнах произошел пожар в цехе хлебобулочно-кондитерской фабрики