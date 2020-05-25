На 96 году жизни скончалась основатель музея истории Казанского университета Стелла Писарева
В понедельник, 25 мая, стало известно о смерти основательницы музея истории Казанского университета (КФУ) Стеллы Писаревой. Женщине было 95 лет. Информацию об этом в соцсетях подтверждают сотрудники вуза.
Отметим, что Стелла Писарева была заслуженным работником культуры Татарстана и заслуженным сотрудников Казанского университета. В созданном ею музее она проработала почти 40 лет.
Фото: пресс-служба Казанского (Приволжского) Федерального университета
Чуть больше года назад скончался единственный сын Стеллы Владимировной известный врач-онколог - Владимир Муравьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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