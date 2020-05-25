"Рамадан-2020 сделал нас родителями маленького чуда": “хрустальная” леди из Казани рассказала, как назвала своего новрожденного сына

25 Май 2020 2020-05-25T14:14:20+03:00

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Вечером 12 мая “хрустальная” леди из Казани Лилия Тимергалеева родила первенца. Мальчик появился на свет в одном из московских клиник на седьмом месяце беременности матери. Ни Лилия, ни ее муж Ришат долго не признавались, как назвали ребенка. Едва закончился священный для мусульман месяц Рамадан, молодая мама рассказала подписчикам в соцсетях, что сына они назвали Салаватом.

- Рамадан-2020 сделал нас родителями маленького нашего чуда. Да, он торопился появится в этот прекрасный мир, не за долго после папиного дня рождения и обрадовал его, ведь это лучший подарок. Мы очень тебя ждали малыш, ты наш любимчик с папой, ты наше сокровище, - написала Лилия. - Хоть и многие советовали назвать разными другими именами, мы то с отцом уже давно мысленно назвали тебя Салаватом! Потому что ты наша радость, передающая всю прелесть нашей любви, всеми цветами радуги.

Врачи советовали Тимергалеевым прервать беременность и говорили, что болезнь матери с вероятностью 50% может передаться ребенку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После женщина отметила, что они с сыном чувствуют себя удовлетворительно.

- На сегодняшний день мы чувствуем себя удовлетворительно. Здоровье становится крепче. Салават знал что цветов в его имени ровно семь и родился на седьмом месяце, поэтому ему нужно немного дополнительной заботы и от врачей чем его и обеспечили, - призналась Лилия.

Напомним, у поэтессы Лилии Тимергалеевой редкое заболевание - несовершенный остеогненез (ломкость костей - Ред.). Врачи советовали ей прервать беременность и говорили, что болезнь с вероятностью 50% может передаться ребенку. Однако женщина решила рискнуть и “выбрать жизнь”.

Рожать Лилия отправилась в Москву - в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

ИСТОЧНИК KP.RU