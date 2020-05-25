В Марий Эл скончался водитель машины, которая перевернулась на скорости

25 Май 2020 2020-05-25T18:56:29+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 24 мая, в 13.00 на 5 километре автодороги "Суслонгер-Мочалище-Филиппсола" в Звениговском районе республики. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки Chery превысил безопасную скорость, не справился с управлением. Машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл. - Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU