2020-05-25T18:56:29+03:00
Происшествия

В Марий Эл скончался водитель машины, которая перевернулась на скорости

Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 24 мая, в 13.00 на 5 километре автодороги "Суслонгер-Мочалище-Филиппсола" в Звениговском районе республики. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки Chery превысил безопасную скорость, не справился с управлением. Машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл. - Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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