В Казани за смертельные побои разыскивают 32-летнего мужчину
В розыск объявлен 32-летний житель поселка Юдино Денис Максимов. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Всех жителей Казани и республики сотрудники отдела полиции "Юдино" просят оказать содействие в его розыске.
- Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Дениса Максимова, просьба сообщить по телефонам: 294-54-52 или обратиться в ближайший отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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