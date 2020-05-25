В Казани за смертельные побои разыскивают 32-летнего мужчину

25 Май 2020 2020-05-25T11:36:55+03:00

Денис Максимов объявлен в розыск Фото: МВД по РТ

Всех, кто знает о его месте нахождения, просят позвонить в полицию

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В розыск объявлен 32-летний житель поселка Юдино Денис Максимов. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Всех жителей Казани и республики сотрудники отдела полиции "Юдино" просят оказать содействие в его розыске.

- Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Дениса Максимова, просьба сообщить по телефонам: 294-54-52 или обратиться в ближайший отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU