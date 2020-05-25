В Ульяновске спасатели помогли сове, которую атаковали вороны

25 Май 2020 2020-05-25T11:07:40+03:00

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Житель Ульяновска, проходя мимо дома №69 на Московском шоссе увидел сову, которая атаковали вороны. Мужчина позвонил в 112, после чего на место выехали спасатели.

- Прибывшие на место спасатели под руководством старшего смены Александра Мердеева, спасли обессилевшую птицу, осмотрев и убедившись, что видимых повреждений у птицы нет и не требуется ветеринарная помощь, птица была отпущена в естественную среду обитания в районе Паливно, - сообщает на своей соцстранице первый замначальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.

Фото: МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска»

Фото: МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска»

Фото: МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска»

ИСТОЧНИК KP.RU