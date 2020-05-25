2020-05-25T10:01:12+03:00
Экономика

ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий

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Банк ВТБ и ПАО «Ростелеком» впервые осуществили электронное подписание договора о предоставлении банковских гарантий и обеспечительной документации. Подписание договорной документации было проведено по системе электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

В целях внедрения в банке данной технологии на весь спектр документации по кредитным и документарным сделкам, банком были выбраны для пилотного проекта сделки по гарантийным операциям с компаниями группы «Ростелеком».

Начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев:

«ВТБ, как один из лидеров российского рынка по документарным операциям, постоянно работает над усовершенствованием банковских продуктов. Данная сделка – это пример использования на рынке современных технологий для подписания документации. Технология электронного подписания не только позволяет упростить процесс для всех вовлеченных сторон и сделать его быстрее, но и открывает широкие возможности по дальнейшему переводу в цифровую плоскость документарных и кредитных продуктов. Мы надеемся, что предлагаемые банком решения в цифровой области позволят многим компаниям оптимизировать свои процессы и приведут к минимальному использованию документов на бумажном носителе».

- Нашей командой проработан принципиально новый подход к подписанию договоров с клиентами корпоративного и инвестиционного бизнеса банка ВТБ, позволяющий быстро и безопасно предоставлять продукты нашим клиентам. В течение квартала мы планируем начать применять возможность удаленного подписания договоров по различным видам сделок и операциям банка ВТБ, – прокомментировал подписание договора заместитель руководителя департамента инвестиционных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Александр Пухаев.

- Переход на электронный документооборот отвечает современным требованиям, существенно упрощает бизнес-процедуры, сокращает затраты на передачу документации, ускоряет обмен документами. В свою очередь компания поступательно реализует амбициозную цель по максимальному переходу на электронный документооборот, в том числе по всем банковским продуктам, и мы рады видеть положительные отклики со стороны партнеров, которые готовы поддержать наши инициативы в этой части, – отметил старший вице-президент, финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

СПРАВКА

ПАО «Ростелеком» — крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи.

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