В Казани произошел хлопок газа в пятиэтажке, пострадала женщина
Громкий хлопок, похожий на взрыв, прогремел сегодня, 25 мая, в 6.40 на улице Волгоградской. По предварительным данным, произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже. Горения после ЧП не произошло. Пострадала неизвестная женщина. Она сейчас находится в больнице.
В результате квартира оказалась сильно повреждена. Но подъезд панельного дома устоял. Очевидцы сообщают, что обрушен балкон квартиры, где произошел хлопок.
Из дома в ближайшую школу эвакуировали 40 человек. Все они временно размещены в эвакуационном пункте, разбитом в школе.
- Техническое состояние здания оценит специальная комиссия, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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