2020-05-25T08:10:03+03:00
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в пятиэтажке, пострадала женщина

Эвакуированы 40 человек, которых разместили в школе 64 в пункте временной эвакуации
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Громкий хлопок, похожий на взрыв, прогремел сегодня, 25 мая, в 6.40 на улице Волгоградской. По предварительным данным, произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже. Горения после ЧП не произошло. Пострадала неизвестная женщина. Она сейчас находится в больнице.

В результате квартира оказалась сильно повреждена. Но подъезд панельного дома устоял. Очевидцы сообщают, что обрушен балкон квартиры, где произошел хлопок.

Из дома в ближайшую школу эвакуировали 40 человек. Все они временно размещены в эвакуационном пункте, разбитом в школе.

- Техническое состояние здания оценит специальная комиссия, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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