2020-05-24T15:15:02+03:00
Общество

В Ульяновске кот и собака забрались на козловой кран, обратно их спускали спасатели

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Собаку и кота спасли с козлового крана. МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»Собаку и кота спасли с козлового крана. МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»Фото: Из материалов пресс-службы
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Необычные путешественники оказались 23 мая в западне на производственной базе на Инженерном переулке Ульяновска. Кот и собака взобрались на козловой кран, и эта парочка стала причиной его полной остановки - животных необходимо было снять с 10-метровой высоты.

На место прибыли спасатели поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска». Специалисты отважно поднялись на 10-метровую высоту и сумели снять на руках животных.

Ветеринарная помощь собаке и кошке не потребовалась. Сразу после спасения они отправились по своим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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