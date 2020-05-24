В Ульяновске кот и собака забрались на козловой кран, обратно их спускали спасатели
По предварительным данным, никто не пострадал
Собаку и кота спасли с козлового крана. МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»Фото: Из материалов пресс-службы
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Необычные путешественники оказались 23 мая в западне на производственной базе на Инженерном переулке Ульяновска. Кот и собака взобрались на козловой кран, и эта парочка стала причиной его полной остановки - животных необходимо было снять с 10-метровой высоты.
На место прибыли спасатели поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска». Специалисты отважно поднялись на 10-метровую высоту и сумели снять на руках животных.
Ветеринарная помощь собаке и кошке не потребовалась. Сразу после спасения они отправились по своим делам.
ИСТОЧНИК KP.RU