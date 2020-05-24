В Чувашии водитель легковушки спровоцировал аварию, в которой пострадали трое детей и их мать

24 Май 2020 2020-05-24T10:47:56+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей произошло 23 мая в 12.30 возле деревни Андреево-Базары Козловского района республики на трассе М7 "Москва - Уфа". По предварительным данным, 18-летний малоопытный водитель отечественной "Лады Гранты" при совершения развороты не убедился в безопасности маневра, и врезался во встречный "УАЗ". После удара бортовой внедорожник отбросило на встречку, и там он врезался в "Мицубиси-Аутлендер", в которой находилась семья из Нижнего Новгорода. Четверо пассажиров кроссовера - 35-летняя женщина и трое ее сыновей 7, 8 и 11 лет, поличили травмы различной степени тяжести. Сразу после аварии госпитализировали.

Но это еще не все. По инерции "Мицубиси-Аутлендер" задел большегруз "Скания".

- Предполагаемый виновник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не установлено, трезвы и другие участники аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU