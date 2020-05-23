24 мая в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

23 Май 2020 2020-05-23T19:50:37+03:00

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24 мая, в воскресенье, на территории Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. По информации Гидрометцентра республики, временами возможен дождь. Также в отдельных районах ожидаются грозы.

По прогнозам синоптиков, ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16-21 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов выше нуля. Максимальная температура воздуха днем составит от 15 до 20, на востоке до 25 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU