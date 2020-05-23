В Чебоксарах злоумышленник дважды проник в один и тот же чужой автомобиль

23 Май 2020 2020-05-23T17:11:07+03:00

Во второй раз полиция поймала его с поличным

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В начале мая в Чебоксарах неизвестный угнал автомашину «ВАЗ 2114». Хозяин припарковал её возле жилого дома по улице Кадыкова на ночь, а утром обнаружил пропажу. Вскоре «четырнадцатую» полиция нашла недалеко от места угона.

Однако спустя несколько дней после возвращения авто, в машину снова проник 25-летний житель Чебоксар, которого на этот раз поймали с поличным. Полиция задержала молодого человека, когда он пытался завести двигатель «с толкача».

– Сейчас чебоксарец находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку, который в 2010 году уже привлекался к ответственности за кражу, грозит до 5 лет лишения свободы, – сообщили в пресс–службе МВД по Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU