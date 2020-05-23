«Рубин» договорился продлить истекающие контракты игрокам

23 Май 2020 2020-05-23T16:29:34+03:00

Соглашения продлят со всеми игроками, в том числе арендованными. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Казанский «Рубин» договорился о продлении до конца сезона контрактов, которые истекают в конце мая. Соглашения со всеми игроками, в том числе арендованными, чьи контракты истекают в конце этого месяца, будут продлены на два.

– По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет, – сказал спортивный директор казанцев Олег Яровинский в эфире канала Матч ТВ.

Напомним, что сезон 2019/20 планируется завершить в конце июля. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки чемпионат прерван на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU