«Рубин» договорился продлить истекающие контракты игрокам
Казанский «Рубин» договорился о продлении до конца сезона контрактов, которые истекают в конце мая. Соглашения со всеми игроками, в том числе арендованными, чьи контракты истекают в конце этого месяца, будут продлены на два.
– По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет, – сказал спортивный директор казанцев Олег Яровинский в эфире канала Матч ТВ.
Напомним, что сезон 2019/20 планируется завершить в конце июля. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки чемпионат прерван на три месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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