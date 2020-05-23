2020-05-23T10:56:56+03:00
Происшествия

В Татарстане от отравления угарным газом в бане погибли два человека

Предварительно, была закрыта вытяжная заслонка печного отопления
Наиля ГАЛИМОВА
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Погибшие зашли в баню первыми и потеряли сознание.Погибшие зашли в баню первыми и потеряли сознание.Фото: Алина НИЗАМОВА
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23 мая в 1:44 поступило сообщение о том, что в селе Субаш-Аты Арского района Татарстана из-за отравления угарным газом погибли два человека. Трагедия произошла в частной бане, отапливаемой дровами.

Было установлено, что 48-летняя женщина и 31-летний мужчина зашли в баню первыми и потеряли сознание. Причиной гибели стало отравление угарным газом, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. По предварительной информации, была закрыта вытяжная заслонка печного отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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