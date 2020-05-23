В Казани на месте обнаружения трупа полиция стреляла в собаку
Чтобы справиться с агрессивным животным, сотрудники произвели три выстрела
По предварительным данным, оружие применил начальник отдела полиции «Юдино».Фото: Алина НИЗАМОВА
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23 мая в Казани в 5:30 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов увидели, как на находившуюся на месте происшествия дочь погибшей набросилась собака.
Чтобы справиться с агрессивным животным, сотрудники полиции произвели три выстрела. Собака погибла на месте. По предварительным данным, оружие применил начальник отдела полиции «Юдино». Возраст женщины и точное место происшествия неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU