В Казани на месте обнаружения трупа полиция стреляла в собаку

23 Май 2020 2020-05-23T09:48:22+03:00

Чтобы справиться с агрессивным животным, сотрудники произвели три выстрела

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23 мая в Казани в 5:30 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов увидели, как на находившуюся на месте происшествия дочь погибшей набросилась собака.

Чтобы справиться с агрессивным животным, сотрудники полиции произвели три выстрела. Собака погибла на месте. По предварительным данным, оружие применил начальник отдела полиции «Юдино». Возраст женщины и точное место происшествия неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU