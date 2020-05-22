В Казани обнаружена нелегальная свалка площадью в 1 гектар

22 Май 2020 2020-05-22T16:56:18+03:00

Сейчас идет поиск тех, кто сбрасывал туда мусор

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В рамках санитарно-экологического двухмесячника сотрудники Минэкологии Татарстана выявили в Казани гигантскую нелегальную свалку площадью в 1 гектар. Строительный мусор, автомобильные шины, пластиковые ящики и просто бытовые отходы сваливали на улице Аделя Кутуя в Советском районе города. Объем обнаруженного мусора составил 750 кубометров.

- Возбуждено административное расследование для привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU