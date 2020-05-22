В Казани арестовали гастролера, который, чтобы ограбить бабушку, сначала помог ей
В полицию Казани поступило сообщение об ограблении 81-летней бабушки. Прибывшим на место происшествия правоохранителям пенсионерка рассказала, что подняться по лестнице и зайти в лифт дома ей помогал неизвестный мужчина. А главное, что, оказавшись в лифте, именно этот «джентльмен» сорвал с бабушки цепочку стоимостью 1,5 тысячи рублей. Совершив грабеж неизвестный выбежал из подъезда и скрылся.
Полицейские вскоре вычислили подозреваемого и задержали его. Оказалось, что 37-летний ранее судимый уроженец Краснодарского края причастен к еще одному грабежу в Казани. Злоумышленник на улице выпивал с малознакомым горожанином, а когда опьянел забрал мобильный телефон и скрылся.
- Задержанный не стал отрицать своей вины и рассказал, что продал похищенное, а вырученные деньги потратил на свои нужды, - сообщили в УМВД Казани.
По двум указанным фактам в отношении гастролера были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Мужчину на время следствия арестовали.
В Казани арестовали гастролера, который, чтобы ограбить бабушку, сначала помог ей.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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