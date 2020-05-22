В Казани проректора КФУ задержали по подозрению в мошенничестве

22 Май 2020 2020-05-22T14:34:13+03:00

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В отношении одного из проректоров Казанского Федерального университета (КФУ) было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Его уже задержали.

Мужчину подозревают в том, что вместе с так же задержанным ректором КНИТУ Сергеем Юшко участвовал в хищении денег ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, задержанный до этого Сергей Юшко подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, ректор, работая в казанском технопарке «Идея» на полной занятости, одновременно числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, причем так же на условиях полной занятости.

Вот только, как выяснили правоохранителям, в действительности этого деканата в природе не существовало. Его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Тем не менее Юшко исправно получал зарплату. По предварительным данным, ректор незаконно получил более 7 миллионов рублей. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU