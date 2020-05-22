В Татарстане возобновил работу детсад, который закрыли из-за коронавируса
Тесты детей и сотрудников оказались отрицательными
Проход родителей на территорию учреждения ограничен.
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В Пестречинском районе республики после проверки детей и воспитателей на коронавирусную инфекцию открыли детсад "Золотая рыбка", чья деятельность была приостановлена с 19 мая. Закрыли дошкольное учреждение по причине подозрения на заражения одной из мам воспитанников коронавирусной инфекцией.
У 16 детей, посещавших "Золотую рыбку", и трех взрослых сотрудников взяли тесты на covid-19, и они оказались отрицательными.
Детсад проводит ежедневно осмотра детей и своих сотрудников, проход родителей на территорию учреждения ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU