С 23 мая из Казани в Болгар по реке можно будет добраться на скоростных теплоходах
С этой субботы, 23 мая, Казанский речпорт запускает скоростные рейсы до Болгар. Также теплоходы будут ходить и в Тетюши с заходом в Камское Устье.
Пока скоростные теплоходы из столицы Татарстана будут отправляться по данным направлениям только два раза в неделю – по субботам и воскресеньям в 8.00.
Но уже с 1 июня эти рейсы станут ежедневными. Также с начала лета введут и дополнительные рейсы до Болгар – в 9.00 каждый день и в 10.00 по выходным. Сообщают в Минтрансе Татарстана.
В ведомстве отмечают, что билет до Болгар будет стоить 368 рублей для взрослых и 184 рубля для детей. Действуют и льготы по предъявлению соответствующих документов. Например, 50% скидка для инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU