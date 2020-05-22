С 23 мая из Казани в Болгар по реке можно будет добраться на скоростных теплоходах

22 Май 2020 2020-05-22T12:37:45+03:00

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С этой субботы, 23 мая, Казанский речпорт запускает скоростные рейсы до Болгар. Также теплоходы будут ходить и в Тетюши с заходом в Камское Устье.

Пока скоростные теплоходы из столицы Татарстана будут отправляться по данным направлениям только два раза в неделю – по субботам и воскресеньям в 8.00.

Но уже с 1 июня эти рейсы станут ежедневными. Также с начала лета введут и дополнительные рейсы до Болгар – в 9.00 каждый день и в 10.00 по выходным. Сообщают в Минтрансе Татарстана.

В ведомстве отмечают, что билет до Болгар будет стоить 368 рублей для взрослых и 184 рубля для детей. Действуют и льготы по предъявлению соответствующих документов. Например, 50% скидка для инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU