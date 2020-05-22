Российская авиакомпания возобновила прямые рейсы из Казани в Воронеж

22 Май 2020 2020-05-22T12:20:25+03:00

Вылеты будут осуществляться два раза в неделю

Изменить размер текста: A A

Одна из российских авиакомпаний решила возобновить прямые рейсы из Казани в Воронеж. Пассажиров по данному направлению будут перевозить на самолетах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 мест.

Вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и четвергам в 21.25. В Воронеже самолет будет приземляться в 22.45.

В обратном направлении воздушное судно будет отправляться по средам и пятницам в 3.40, посадка в Казани в 5.10.

При этом в авиакомпании предупреждают, что в данное расписание могут быть внесены коррективы.

ИСТОЧНИК KP.RU