Российская авиакомпания возобновила прямые рейсы из Казани в Воронеж
Одна из российских авиакомпаний решила возобновить прямые рейсы из Казани в Воронеж. Пассажиров по данному направлению будут перевозить на самолетах CRJ-200, которые рассчитаны на 50 мест.
Вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и четвергам в 21.25. В Воронеже самолет будет приземляться в 22.45.
В обратном направлении воздушное судно будет отправляться по средам и пятницам в 3.40, посадка в Казани в 5.10.
При этом в авиакомпании предупреждают, что в данное расписание могут быть внесены коррективы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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