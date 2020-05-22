2020-05-22T12:13:52+03:00
Общество

В казанской мечети Кул Шариф за 10,7 миллиона рублей поменяют подсветку

Подрядчик должен будет установить 500 новых прожекторов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Казанском Кремле мечети Кул Шариф обновят подсветку. На это выделено боле 10,7 миллиона рублей. Подрядчика выберут посредством электронного аукциона.

Его победитель должен будет до конца 2020 года разобрать старые прожекторы и установить 500 новых – светодиодных мощностью 500 Ватт.

Заявки на участие в тендере принимаются до 29 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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