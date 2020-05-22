В казанской мечети Кул Шариф за 10,7 миллиона рублей поменяют подсветку
Подрядчик должен будет установить 500 новых прожекторов
Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Изменить размер текста:
В Казанском Кремле мечети Кул Шариф обновят подсветку. На это выделено боле 10,7 миллиона рублей. Подрядчика выберут посредством электронного аукциона.
Его победитель должен будет до конца 2020 года разобрать старые прожекторы и установить 500 новых – светодиодных мощностью 500 Ватт.
Заявки на участие в тендере принимаются до 29 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU