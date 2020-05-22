Прокурор Татарстана поручил провести проверку по факту пожара на подстанции в Елабуге

22 Май 2020 2020-05-22T11:31:49+03:00

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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту пожара на Прикамской подстанции в Елабуге.

Напомним, 21 мая там загорелся трансформатор. Огонь увидели очевидцы. Именно они и сообщили о происходящем в экстренные службы.

В итоге, чтобы пожарные с могли приступить к тушению огня, пришлось отключить электричество. Из-за данного ЧП без света остались 9 населенных пунктов: Елабуга, частично Поспелово, Мальцево, Луговая и Танайка, так же частично Бехтерево, Большая Тарловка, Хлыстовои и Колосовка.

Электричество в дома татарстанцев вернули поздно вечером 21 мая.

- В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства совместно с Ростехнадзором и МЧС установят причины аварии, оценят действия сотрудников предприятия в режиме ЧС и выявят ответственных за это происшествие лиц. Проверка находится на особом контроле прокурора республики, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU