В Татарстане во время пожара погиб мужчина

22 Май 2020 2020-05-22T10:26:22+03:00

Огонь охватил дом, баню и два сарая Фото: МЧС Татарстана

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Пожар в селе Абдрахманово Альметьевского района республики начался в полночь 21 мая. Возгорание обнаружили соседи, но к этому времени пламя уже полностью охватила дом, баню и два сарая на территории домохозяйства местного жителя.

Приехавшие специалисты МЧС Татарстана сумели справиться с огнем, но к этому времени домохозяйство выгорело полностью.

Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов республики.

- Общая площадь пожара составила 112 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU