В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Пожар в селе Абдрахманово Альметьевского района республики начался в полночь 21 мая. Возгорание обнаружили соседи, но к этому времени пламя уже полностью охватила дом, баню и два сарая на территории домохозяйства местного жителя.
Приехавшие специалисты МЧС Татарстана сумели справиться с огнем, но к этому времени домохозяйство выгорело полностью.
Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов республики.
- Общая площадь пожара составила 112 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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