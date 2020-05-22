В Казани легковушка спровоцировала ДТП, где пострадали байкер и его пассажирка

22 Май 2020 2020-05-22T09:14:53+03:00

В момент аварии на водителе и его пассажирке находились мотошлемы Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием иномарки "КИА Рио" и мотоцикла Yamaha произошла 21 мая в 9.13 напротив дома №2 корпус 1 по улице Тэцевскай в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля во время перестроения грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha. Байком управлял 32-летний мотоциклист, в качестве пассажира на его мототранспорте находилась 51-летняя женщина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травму ноги, его пассажирка госпитализирована с травмой головы и тупой травмой живота, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На момент происшествия водитель и пассажир находились в мотошлеме.

ИСТОЧНИК KP.RU