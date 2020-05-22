В Казани легковушка спровоцировала ДТП, где пострадали байкер и его пассажирка
Авария с участием иномарки "КИА Рио" и мотоцикла Yamaha произошла 21 мая в 9.13 напротив дома №2 корпус 1 по улице Тэцевскай в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля во время перестроения грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha. Байком управлял 32-летний мотоциклист, в качестве пассажира на его мототранспорте находилась 51-летняя женщина.
- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травму ноги, его пассажирка госпитализирована с травмой головы и тупой травмой живота, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На момент происшествия водитель и пассажир находились в мотошлеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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