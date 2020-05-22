Татарстанцам предложили придумать имя татарскому театру в Набережных Челнах

22 Май 2020 2020-05-22T08:31:29+03:00

Во время инспекционной поездки Фото: Из материалов пресс-службы

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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова во время инспекционной поездки в Набережные Челны осмотрела стройку местного татарского драматического театра. Строительство в самом разгаре, и Аюпова выразила надежду, что оно завершится до начала нового театрального сезона.

Осмотрев здание, министр отметила, что с появлением нового современного здания в жизни труппы начнется новый этап. Строится театр с учетом всех современных требований.

- Думается, это хороший момент для того, чтобы дать театру звучное, запоминающееся имя, — заметила Ирада Аюпова. - Организацию конкурса предлагаю поручить Управлению культуры исполкома города. Победитель получит годовой абонемент в татарский театр.

Для проведения конкурса начальник Управления культуры исполкома автограда Румиль Карамиев обещал подключить интернет и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU