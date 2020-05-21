Почтовые марки в честь 100-летия ТАССР начнут продавать после 27 мая

21 Май 2020 2020-05-21T17:35:12+03:00

Всего их выпустили 250 тысяч штук

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В этот четверг, 21 мая, во время онлайн-брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что после 27 мая в продаже появятся почтовые марки напечатанные в честь 100-летия ТАССР. Всего их изготовлено 250 тысяч штук. Купить их можно будет после официального гашения в отделениях почты.

Напомним, именно 27 мая 1920 году ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

Отметим, что в этот день 2020 года презентуют серебряные трехрублевые монеты Банка России, так же посвященные 100-летию ТАССР.

На лицевой стороне монеты изображен государственный герб Российской Федерации, а на оборотной стороне – люди в традиционных татарских костюмах, исполняющие национальный танец с видом на Казанский Кремль. Тираж монет 3 тысячи штук.

ИСТОЧНИК KP.RU