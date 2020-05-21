2020-05-21T18:01:07+03:00
Происшествия

В Чувашии бульдозер дорожников насмерть задавил пенсионерку

После ДТП водителя спецтехники тут же проверили на алкоголь [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 20 мая в 12.50 на одной из улиц деревни Олгаши Чебоксарского района республики. Во время дорожных работ водитель экскаватора-бульдозера при движении задним ходом не заметил, что сзади находится 66-летняя пенсионерка.

Многотонный транспорт наехал на женщину. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Наезд бульдозером Фото: МВД по Чувашской Республике

Наезд бульдозеромФото: МВД по Чувашской Республике

- Водитель бульдозера прошел медицинское освидетельствование, - сообщили в МВД Чувашии. - По результатам освидетельствования он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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