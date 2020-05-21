В Чувашии бульдозер дорожников насмерть задавил пенсионерку
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 20 мая в 12.50 на одной из улиц деревни Олгаши Чебоксарского района республики. Во время дорожных работ водитель экскаватора-бульдозера при движении задним ходом не заметил, что сзади находится 66-летняя пенсионерка.
Многотонный транспорт наехал на женщину. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Наезд бульдозеромФото: МВД по Чувашской Республике
- Водитель бульдозера прошел медицинское освидетельствование, - сообщили в МВД Чувашии. - По результатам освидетельствования он был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»