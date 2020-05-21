2020-05-21T18:24:15+03:00
Происшествия

В Казани троих горожан будут судить за похищение людей

Злоумышленники требовали у своих жертв 600 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Завершено расследование уголовного дела 28-летнего, 27-летнего и 20-летнего жителей Казани. Приятелей обвиняют по трем статьям: "Незаконное проникновение в жилище", "Вымогательство" и "Похищение человека".

По версии следователей, осенью 2019 года один из фигурантов предложил знакомому оформить на него банковскую карту. За это он обещал 6 тысяч рублей. Знакомый согласился. При этом его предупредили, что вскоре на эту карту поступят деньги. Их надо снять и отдать.

Потерпевший и тут дал свое согласие, но карту оформил в итоге на своего друга. А когда на нее скинули 305 тысяч рублей, приятели их сняли и проиграли. После чего мужчины стали прятаться от обвиняемых.

Но те их вскоре вычислили. Как следует из материалов уголовного дела, беглецов подкараулили и распылили в лица газовый баллончик,. После мужчин избили, угрожали убить и "поставили на счетчик" - потребовав с них в итоге 600 тысяч рублей.

Угрожая предметом, похожим на револьвер, потерпевших усадили в автомобили и возили по городу, периодически останавливаясь и избивая. Потом пленников на 12 часов заперли в бане. Когда же родственники одного из них перечислили злоумышленникам 150 тысяч рублей, мужчин отпустили. При этом им наказали вернуть оставшийся должок.

- Свою вину признали двое фигурантов уголовного дела, третий – не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Их уголовное дело было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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