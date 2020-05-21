Воспитанника "Ак Барса" признали худшим выбором "Детройта" на драфтах НХЛ

21 Май 2020 2020-05-21T18:03:53+03:00

Евгений Свечников так и не смог проявить себя за океаном

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Портал Last Word on Hockey назвал свои варианты лучшего и худшего выбора "Детройта" на драфтах НХЛ в XXI веке. Положительную характеристику заслужил Густав Нюквист, а вот самым неудачным решением клуба НХЛ назвали выбор россиянина Евгения Свечникова.

Воспитанник "Ак Барса" перебрался за океан в 2015 году. На драфте "Детройт" выбрал его под общим 19 номером. За два сезона в QMJHL он набрал 157 очков, а вот в НХЛ так и не заиграл. Всего на счету хоккеиста лишь 20 матчей в сильнейшей лиге мира, в которых он забросил 2 шайбы и отдал 2 передачи.

Минувший сезон Свечников почти полностью провел в АХЛ в составе "Гранд-Рапидз". В 51 игре он забил 11 голов и стал автором 14 результативных ассистов. За "Детройт" в НХЛ Свечников в минувшем сезоне сыграл всего 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Отметим, что ведутся разговоры о возвращении Свечникова в "Ак Барс". Эту информацию подтвердил генменеджер казанского клуба Рафик Якубов.

- Мы связывались с ним, я разговаривал с его агентом. Пока конкретного ответа нет, парень хочет остаться за океаном, закрепиться. Насколько там у него получится… Но мы готовы, мы его ждём. Переговоры были, сейчас всё зависит от него, - рассказал Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU