В Казани в психбольницу отправили отца, зарезавшего 1,5-годовалую дочь

21 Май 2020 2020-05-21T16:18:57+03:00

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В Верховном суде Татарстане огласили приговор 35-летнему ранее судимому за наркотики Артуру Шакирову. Мужчину признали виновным в убийстве малолетней дочери.

Все произошло 3 июля 2019 года, когда злоумышленник позвонил своей супруге и сообщил, что их дочка вся в крови, нужна помощь. Вместе с медиками приехали и полицейские. Оказалось, Шакиров под наркотиками расправился со своей 1,5-годовалой дочерью, а затем попытался свести счеты с жизнью.

Во время расследования уголовного дела выяснились некоторые подробности. Оказалось, что Шакирову требуется помощь специалистов из психбольницы.

В итоге мужчину не посадили в колонию. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в спецбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU