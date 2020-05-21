В Казани в психбольницу отправили отца, зарезавшего 1,5-годовалую дочь
В Верховном суде Татарстане огласили приговор 35-летнему ранее судимому за наркотики Артуру Шакирову. Мужчину признали виновным в убийстве малолетней дочери.
Все произошло 3 июля 2019 года, когда злоумышленник позвонил своей супруге и сообщил, что их дочка вся в крови, нужна помощь. Вместе с медиками приехали и полицейские. Оказалось, Шакиров под наркотиками расправился со своей 1,5-годовалой дочерью, а затем попытался свести счеты с жизнью.
Во время расследования уголовного дела выяснились некоторые подробности. Оказалось, что Шакирову требуется помощь специалистов из психбольницы.
В итоге мужчину не посадили в колонию. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в спецбольницу.
ИСТОЧНИК KP.RU