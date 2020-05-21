"Ак Барс" расстался с вратарем, который за 4 года не сыграл за команду ни одного матча

21 Май 2020 2020-05-21T15:39:21+03:00

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Казанский "Ак Барс" расстался с голкипером Артуром Мисбаховым. Воспитанник альметьевского хоккея четыре года провел в системе казанского клуба, но за основную команду так ни разу и не сыграл. Большую часть картеры он провел в МХЛ за "Ирбис" и в ВХЛ за "Барс".

Трудоустроиться в КХЛ Мисбахов не смог, зато оказался востребован в ВХЛ. 24-летний голкипер заключил контракт с середняком "вышки"- ХК "Тамбов".

ИСТОЧНИК KP.RU