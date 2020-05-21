"Ак Барс" расстался с вратарем, который за 4 года не сыграл за команду ни одного матча
Артур Мисбахов продолжит карьеру в "Тамбове"
Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" расстался с голкипером Артуром Мисбаховым. Воспитанник альметьевского хоккея четыре года провел в системе казанского клуба, но за основную команду так ни разу и не сыграл. Большую часть картеры он провел в МХЛ за "Ирбис" и в ВХЛ за "Барс".
Трудоустроиться в КХЛ Мисбахов не смог, зато оказался востребован в ВХЛ. 24-летний голкипер заключил контракт с середняком "вышки"- ХК "Тамбов".
ИСТОЧНИК KP.RU