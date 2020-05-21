2020-05-21T15:20:51+03:00
Общество

Украшаем Казань к лету: совсем скоро в городе зацветут цветы из луковиц «Галамарта»!

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Пожалуй, лучшее украшение для любого города - это живые цветы. Яркие, ароматные, разноцветные, они сразу ассоциируются с летом и теплом. В рамках благотворительного проекта «Галамарта» «Большие дела начинаются с маленьких шагов» волонтеры фонда «Благие дела» посадили в Казани цветы из луковиц, которые предоставил «Галамарт», так что совсем скоро жителей города порадуют яркие лилии, бегонии и флоксы.

В рамках благотворительного проекта «Галамарта» «Большие дела начинаются с маленьких шагов» волонтеры фонда «Благие дела» посадили в Казани цветы из луковиц, которые предоставил «Галамарт», так что совсем скоро жителей города порадуют яркие лилии, бегонии и флоксы.

Благотворительный проект, конечно, направлен в первую очередь на помощь людям в регионах: многодетные семьи, пенсионеры и ветераны получают бесплатные подарочные наборы от сети со всем необходимым. Однако о природе тоже не забывают.

Теплое время года означает, что дачный сезон уже идет полным ходом! Очень кстати в «Галамарте» можно найти буквально всё для садоводства, цветоводства и просто для максимально комфортного пребывания в загородном доме.

Например, растягивающийся поливочный шланг: компактный, быстро подключается, устойчив к УФ-лучам, плюс не перекручивается и не заламывается, как резиновые шланги.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Удобные садовые ножницы - универсальный инструмент для обработки газонов и обрезки растений: прочные цельнозакаленные лезвия устойчивы к ржавчине, а процесс резки становится быстрым и чистым.

Набор из совка, рыхлителя и корнеудалителя пригодится, если надо сделать лунку для рассады, удалить сорняки с корнями или разрыхлить грунт. Металл инструментов устойчив к деформации, а ребристые рукоятки не скользят в руках.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Кроме садовых инструментов в «Галамарте» есть и всякие хозяйственные мелочи: садовые перчатки, которые защищают от порезов, но при этом позволяют рукам проветриваться, дождевики на случай непогоды, разнообразный садовый декор, который добавит изящества дачному участку. Не забудьте, что в «Галамарте» также действует бесплатная доставка при заказе от 500 рублей, а в дополнение к ней - приятные и по-настоящему выгодные скидки!

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Тел: 8 800 333-4-000

Сайт «Галамарт»

* Подробную информацию о доставке товаров в Казани можно узнать на официальном сайте «Галамарта»

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