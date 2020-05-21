В Чувашии во время пожара погиб пенсионер
Пожар произошел 20 мая в деревне Сеспель Канашского района республики. Соседи заметили дым над частным деревянным домом 67-летнего пенсионера. Они сразу вызвали пожарных, но к их приезду огонь уже поглотил сам дом и подступал к соседним подворьям. Пришлось спасать от пожара уже их, а дом пенсионера в итоге выгорел полностью. Сам он погиб. Тело мужчины обнаружили во время разбора завалов.
- По предварительной версии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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