2020-05-21T18:43:41+03:00
Происшествия

В Марий Эл из гостиницы украли чучело лисы

Оперативникам удалось задержать злоумышленника
Лика ИСАЕВА
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Подозреваемого уже задержали, полицейским осталось найти само чучело.Подозреваемого уже задержали, полицейским осталось найти само чучело.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В полицию Волжска с заявлением о краже чучела лисы обратился начальник службы безопасности местной гостиницы. Мужчина рассказал, что этот предмет интерьера пропал, когда администратор выходила на минутку. Вернувшись женщина обнаружила, что чучело исчезло с ее стойки. Сумма ущерба составила 6,5 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Исчезновения чучела быстро раскрыли и даже задержали подозреваемого в этом преступлении. К краже оказался причастен ранее судимый 33-летний местный житель. Свою вину он признал и рассказал, что решил зайти в гостиницу, чтобы похитить оттуда что-нибудь ценное. Но смог украсть только чучело, да и то, когда администратор отошла от стойки. По словам задержанного, похищенное он продал за 300 рублей.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск похищенного чучела лисы, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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