В Татарстане около плотины ГЭС из воды спасли трех лосей
Четырех лосей в акватории Нижнекамской ГЭС обнаружили в районе плотины рано утром 21 мая, в 7.05. На место сразу вызвал спасателей - лоси заплыли в опасное место, и их жизням угрожала реальная опасность.
Для сопровождения животных на катере прибыли спасатели ЗПСО № 6 МЧС Татарстана. Им пришлось маневрировать и при помощи сирены отрезать лосям путь к плотине. Но одна из молодых особей все же оторвалась от общей группы и утонула.
Трех остальных лосей удалось направить к берегу, где их перехватили уже прибывшие на место охотоведы.
Их сопровождали на катереФото: МЧС Татарстана
Как сообщили "Комсомолке" в МЧС республики, все произошло период сезонной миграции - май-июнь, когда происходит территориальное перераспределение особей лося. Такое перераспределение происходит в основном за счёт молодняка. Дикие животные начинают активно передвигаться на большие расстояния, становятся менее осторожными, вероятность выхода лосей на автомобильные дороги и на территорию населённых пунктов увеличивается. Нередко животные пытаются переправиться и через реки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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