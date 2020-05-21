2020-05-21T11:33:09+03:00
Экономика

ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ проанализировал динамику обращений физлиц на предоставление кредитных каникул с 1 апреля по 15 мая. По статистике банка, в первой половине мая число таких заявок сократилось на 36% по сравнению с началом апреля, при этом объем одобренных заявок вырос на четверть.

С 1 по 15 апреля в ВТБ поступило 87 тысяч обращений клиентов за кредитными каникулами, с 15 по 30-е – уже 72 тысячи, а с 1 по 15 мая – 55 тысяч. Таким образом, динамика заявок сейчас уже на 36% ниже по сравнению со стартом программы. Наибольшее снижение спроса (18%) в апреле отмечается на ипотеку, а в мае – на автокредиты (43%). При этом пик по объему заявок пришелся на вторую половину апреля – свыше 84 млрд рублей. В первой половине апреля и мая этот показатель составил более 50 млрд.

На сегодняшний день ВТБ одобрил около 200 тысяч заявок клиентов почти на 170 млрд рублей, что составляет около 90% от общего числа принятых обращений. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти – по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. Все заемщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту.

- Наибольшая активность клиентов по подключению кредитных каникул пришлась на апрель, данные по маю уже значительно ниже. Мы видим, что большая часть россиян, которая попала в сложное финансовое положение, уже воспользовалась как государственными, так и банковскими программами. По нашим зарплатным клиентам мы пока не фиксируем серьезного падения уровня дохода, который делал бы подключение каникул неотложной необходимостью. Наблюдаемая тенденция говорит о том, что итоговые данные по числу обращений могут быть несколько ниже ожидаемого, - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ак Барс" расстался с вратарем, который за 4 года не сыграл за команду ни одного матча
Украшаем Казань к лету: совсем скоро в городе зацветут цветы из луковиц «Галамарта»!
Депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву будут судить за мошенничество на 37,2 миллиона рублей
В Татарстане около плотины ГЭС из воды спасли трех лосей
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с Днем принятия ислама
В Ульяновске иномарка сбили 9-летнего велосипедиста
В Казань из Якутии на двух самолетах прилетят 167 вахтовиков
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Марий Эл по факту гибели подростков в реке возбудили уголовное дело
В Казани в аварии пострадала годовалая пассажирка иномарки
В Набережных Челнах пропала 38-летняя Ирина Аюкина
Госавтоинспекция Казани проводит профилактическое мероприятие "Внимание - дети!"
В Казани автомобиль после ДТП сбил пешехода на "зебре"
Мошенники "развели" сотрудницу банка и похитили ее сбережения
В Ульяновске из глубокого колодца спасли щенка
Стал известен график избирательной кампании главы Чувашии 2020
Из-за коронавируса в Набережных Челнах перенесли проверку пляжей перед купальным сезоном 2020
В Чувашии медики, которые не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами, могут пожаловаться в прокуратуру
В Ульяновске 1,5-годовалый ребенок закрылся в ванной и не смог выйти
Еще один завод Набережных Челнов начнет производить медицинские маски
Александр Бастрыкин уволил экс-главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева
Казанский зооботсад «Река Замбези» снова заработает с 21 мая
В Татарстане экс-директора школы-интерната для детей инвалидов заподозрили в мошенничестве
Минздрав Чувашии потратит более 353 миллионов рублей на покупку компьютеров для медиков